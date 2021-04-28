29 Nisan Perşembe akşamı saat 19.00'dan 17 Mayıs Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek tam kapanma öncesi, Koronavirüs Bilim Kurulu video konferans yoluyla toplandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından açıklama yapıyor.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Aşı tedariki önümüzdeki iki ay için güçleşiyor, ancak sonra aşı bolluğu yaşanması bekleniyor. Üretilen aşıların üretim kapasitesi de artıyor.

Bildiğiniz gibi ülkemizde iki aşı kullanıma girdi. Üçüncü olarak ise Sputnik aşısının acil kullanım onayı için son aşamaya girildi ve tedarik için bir anlaşma da yapıldı.

Rus aşısı ne zaman gelecek?

Türkiye, Sputnik V aşısından 6 ay içinde 50 milyon doz almak için anlaşma imzaladı. İlk sevkiyat mayıs ayı içinde gerçekleşecek. Ayrıca bu aşının ülkemizde üretilmesi için de teknoloji transferi yapılacaktır.

Alman aşısında iki doz arası 6-8 hafta

Haizran ayı itibariylede Biontech aşısının teslim alınan miktarı 30 milyonu geçmiş olacak. Biontech aşısının iki dozunun uygulanması arasında sürenin 6-8 hafta olmasına karar verilmiştir.

İstanbul'da Hindistan varyantı

Şu an ülkemizde en çok görülen mutasyon türü İngiltere varyantlıdır. İstanbul'da 5 vatandaşımızda Hindistan varyantı gözlendi. Bu varyant ilk kez görüldü ve vakalar izolasyon altında takip ediliyor.

Ayrıntılar geliyor...