Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Eminönü Yeraltı Çarşısında faaliyet gösteren esnafa yönelik destek paketini açıkladı.

Buna göre, Eminönü Yeraltı Çarşısı’ndaki su baskınından etkilenen ve bu durumunu ilgili resmi makamlardan belgeleyen KOSGEB Veri Tabanı’na kayıtlı, güncel KOBİ Beyannamesi onaylı işletmelere, Acil Destek Kredisi Programı kapsamında 100 bin TL'ye kadar faizsiz destek verilecek.

Kredi vadesinin ilk 12 ayı ödemesiz, kalanı üçer aylık eşit taksitler halinde ödemeli, toplam 36 ay olarak uygulanacak.

Müracaatlar KOSGEB'in İkitelli OSB, Haliç ve Anadolu Yakası müdürlüklerinde yapılacak.

Kaynak: TRT Haber