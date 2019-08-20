Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'de TSK konvoyuna düzenlenen saldırıya ilişkin, "Rejimin ateşle oynamaması gerekiyor. Askerimizin güvenliği için ne gerekiyorsa yaparız" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, saldırıdan sonra Rus muhataplarla da temasa geçildiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: İdlib’deki Türk konvoyuna saldırıdan sonra, Rus muhataplarımızla temasa geçtik.https://t.co/m1QdDvvNSb pic.twitter.com/PYl1siAa1E — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 20, 2019

Çavuşoğlu, İdlib'deki 9. gözlem noktasını başka yere taşıma gibi bir niyetlerinin olmadığı belirtti.

Güvenli bölge mutabakatına ilişkin Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"ABD’nin ikinci Münbiç sürecini işletmesine müsaade etmeyeceğiz. ABD'li uzmanlar gelmeye başladı"

Ayrıntılar geliyor...