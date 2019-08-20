Güvenlik güçlerinin yurt içi ve yurt dışında terörle mücadele operasyonları devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile PKK'lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vurulmuş, 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirilmiştir.#MSB #TSK pic.twitter.com/Etnv3jOpHt — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 20, 2019

Harekatta, PKK'lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vurularak, 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Kaynak: TRT Haber