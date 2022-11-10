Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe 09:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Saat 9'u 5 geçe hayat 1 dakika durdu
[Fotograf: AA]
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete intikalinin 84'ncü yılında ülke genelinde saat 09.05'te hayat durdu, vatandaşlar Ata'ya saygı duruşunda bulundu.
Ankara'nın en işlek noktalarında, hayat Ata'ya duyulan saygının işareti olarak bir dakikalığına durdu.
Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla başkentin cadde ve sokaklarında vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Sürücüler araçlarından inerek saygı duruşuna katıldı.
Bazı sürücüler de araçlarının kornalarına basarak sirenlere eşlik etti.
Saygı duruşu sırasında duygulanan vatandaşlar oldu.
Etiketler: 10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk
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