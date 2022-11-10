Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe 09:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ü andı
[Fotograf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 84'üncü yılında sosyal medya hesabından saat 09.05'te paylaştığı mesajla andı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, "İstiklâl mücadelemizin başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal’i ebediyete irtihalinin 84. yılında saygı, rahmet ve minnetle yâd ediyorum." ifadelerini kullandı.
Etiketler: 10 Kasım Recep Tayyip Erdoğan
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