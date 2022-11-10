Sirenler Gazi'ye veda için çaldı, Türkiye yasa boğuldu.

O acı haberi tüm gazeteler manşetlerine taşıdı..

Mustafa Kemal Atatürk'e artık veda ediliyordu, 10 Kasım sabahı tüm gazeteler yaslarını manşetlere yansıttı.

Manşetlere sığmayan hüzün

Gazeteler matem haberini yıldırım baskıyla duyurdu. Bütün sayfalarda hüzün vardı.

Beyazıt Devlet Kütüphanesi Müdürü Ramazan Minder, gazete manşetlerinde Atatürk'ün nice sözüne yer verildiğini aktardı:

"Siyah harflerle matem havasıyla basılmış gazete manşetlerinde Atatürk’ün "Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır", "Yeni nesil İstikbal sizindir, Cumhuriyeti biz tesis ettik onu ilave idame edeceksiniz" gibi nice sözü yer aldı."

Vefat haberi, Atatürk'ün fotoğrafları ve siyah manşetlerle basıldı

Cumhuriyet gazetesi, tüm baskıyı Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatına ayırdı. Hayatı ve son günleri anlatıldı. Yazarları köşelerinde Atatürk'e yer verdi.

Siyah manşetle çıkan Akşam gazetesi de, sayfalarında Atatürk'ün askeri başarılarından söz etti.

Ulus gazetesi, Türk milletine başsağlığı dileyerek, "Kurtarıcısını ve en büyük evladını kaybettin" başlığını attı.

Son Posta gazetesi de ikinci baskıyla acı haberi "Türk milleti ulu şefine insanlık büyük evladını kaybetti. Onun hatırasına ilelebet sadık kalma, ant içmiş olan Türk milleti sağ olsun" başlığıyla haberi okurlarına duyurdu.

"Bütün sömürülen halklar Atatürk’ü kendilerine örnek almışlardır"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatı dünya basınında da geniş yankı buldu.

Atatürk'ün bütün faaliyetleri ile mazlum milletlerin sembolü haline geldiğini belirten Tarihçi Akademisyen Ahmet Taşağıl, "Bütün sömürülen halklar Atatürk’ü kendilerine örnek almışlardır. Atatürk’ün rol modelleri ölümüyle birlikte büyük bir yıkıma, hayal kırıklığına uğradı" dedi.

Yunan basını: Bir insana bu derece sevgi gösterisi az görülür şeylerden

Yunan gazeteleri Atatürk'e duyulan sevgiyi öne çıkardı.

"Bir insana ölümünden sonra bu derece sevgi ve yas gösterileri yapılması milletler tarihinde az görülen şeylerdendir" denildi.

Akademisyen Dr. Furkan Kaya, özellikle düşman olarak görülen devletlerin önde gelen gazetelerinde Atatürk'ten övgüyle söz edildiğini vurgulayarak, "Atatürk’ün ölümünden sonra kendisinin özellikle emperyalist güçlere karşı barışı, bağımsızlığı hedefleyen milletlerin bir sembolü olduğu gibi haberler olduğunu görmekteyiz" dedi.

"Atatürk'ün ölümü dünya için de derinliği ölçülmez kayıptır"

Atatürk'ün vefatı Sovyet basınında da yer buldu. "Onun ölümü, dünya için de derinliği ölçülmez bir kayıptır" dendi.

Akademisyen Dr. Furkan Kaya, Çin gazetelerinde de "Atatürk’ün kaybı sadece Anadolu açısından değil kendi bulundukları coğrafya açısından da büyük bir kayıp" şeklinde haberlerin yayınlandığını söyledi.

Türkiye'de Ermenice yayımlanan Nor Lur Atatürk'ün sözlerini Türkçe bastı

Türkiye'de Ermenice yayın yapan Nor-lur gazetesi manşetinde, "Atatürk vefat etti ancak sonsuza dek Türk milletinin kalbinde yaşayacak" ifadelerini kullandı. Gazete ilk sayfasında Atatürk'ün sözlerine ise Türkçe yer verdi.

Lo Peti gazetesinin de "Atatürk’ün ölümü ile beraber doğunun, şarkın barış kubbesi kılmıştır artık kimse bundan sonra barışı garanti edemez ve büyük bir dünya savaşı gelebilir" ifadeleriyle bir haber yer aldı.

Haber: Sema Akbulut

Kamera: Selim Sinan Gümüş

