Saadet Partisi, milletvekili Bitmez'in vefatıyla Meclis'te grup oluşturma kriterini kaybetti

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in, TBMM Genel Kurulu'nda konuşma yaparken rahatsızlanması ve kaldırıldığı hastanede vefatının ardından milletvekili sayısı 19'a düşen parti, TBMM İçtüzüğüne göre, milletvekili sayısının 20'nin altında kalması nedeniyle Meclis'te grup oluşturma kriterini kaybetti.

Saadet Partisi'nin, grubu yeniden oluşturmak için partiye en az bir milletvekili daha dahil etme çalışmaları yürüttüğü öğrenildi.

Parti yetkilileri, bu kapsamdaki görüşmelerin sonuçlanmak üzere olduğunu ve yarınki bütçe görüşmelerine, partinin, Meclis'te grubunu oluşturmuş şekilde katılacağını belirtti.