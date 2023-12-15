Bakan Fidan ve Temas Grubu'ndan Oslo'da 'Gazze' diplomasisi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Temas Grubu üyeleri, Belçika Dışişleri Bakanı Lahbib, Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen, Hollanda Dışişleri Bakanı Slot, İsveç Dışişleri Bakanı Billström, İzlanda Dışişleri Bakanı Benediktsson, Lüksemburg Dışişleri Bakanı Bettel, Norveç Dışişleri Bakanı Eide, Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Salovaara ile bir araya geldi.

Temas grubu üyelerinden Dışişleri Filistin Dışişleri Bakanı Maliki, Katar Dışişleri Bakanı Al Thani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Farhan, Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi ve İİT Genel Sekreteri Taha da ziyarete katıldı.

Toplantıda, Belçika Dışişleri Bakanı Lahbib, Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen, Hollanda Dışişleri Bakanı Slot, İsveç Dışişleri Bakanı Billström, İzlanda Dışişleri Bakanı Benediktsson, Lüksemburg Dışişleri Bakanı Bettel, Norveç Dışişleri Bakanı Eide, Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Salovaara da yer aldı.

Toplantıya ilişkin yapılan açıklamada, temas edilen ülkelerden Danimarka, Finlandiya ve İsveç'in BM Genel Kurulu'nda ekim ayında yapılan oylamada Filistin'i desteklediği hatırlatıldı. Bu ülkelerin, BM'de 12 Aralık Salı günü yapılan oylamada ise ateşkes lehinde oy kullandıkları belirtildi.

Temas Grubu'nun yaptığı görüşmenin, söz konusu ülkelerin tutumunu pekiştirmek bakımından önem arz ettiğine vurgu yapıldı. Toplantının, her iki oylamada da çekimse oy kullanan Hollanda'ya Gazze konusundaki hassasiyetin aktarılması bakımından yararlı olduğu ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu ülkelerin bazılarında çok sayıda Müslüman yaşıyor ve buralarda İslam karşıtı eylemlerde artış gözleniyor. Yapılan görüşmeler, aşırıcı gruplarla mücadele ve toplumlararası barış mesajının yinelenmesi bakımından önemli oldu. Söz konusu ülkelerin, Temas Grubu’yla diyalog arayışında olması Gazze ve Filistin’de yaşanan zulme yönelik duyarlılığın Batı Avrupa’da artmakta olduğuna işaret etmektedir. Temas Grubu’nun, barış, adalet ve kalıcı çözüm vurgusu yaparak tam ateşkes ve barış sürecinin başlaması yönündeki çağrısı, sorunun bir an önce çözülmesine dair beklentinin dünyada giderek daha fazla yankı bulmasına imkan tanımıştır."

"Temas Grubu artık sadece İİT ve Arap Ligi adına konuşmuyor"

Temas Grubu'nun artık sadece İİT ve Arap Ligi adına konuşmadığının vurgulandığı açıklamada, "Dünya kamuoyunun büyük çoğunluğunun sahiplendiği bir tutumu muhataplarına iletiyor. Gazze’de yaşanan durumu bütün açıklığıyla muhataplarının ve kanaat önderlerinin dikkatine getiriyor. İsrail’i sorgusuz biçimde destekleyen ülkelerin tutumlarını değiştirmeleri için baskı yaratıyor." denildi.

Yoğun diplomasi trafiği

Temas Grubu, önceki temaslarında son dört haftada sırasıyla Pekin, Moskova, Londra, Paris, Barselona, New York, Washington DC, Ottawa ve Cenevre'de görüşmelerde bulundu. Pekinde Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi, Moskova’da Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Londra’da Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Cameron, Paris’te Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Dışişleri Bakanı Colonna, Barselona’da İspanya Dışişleri Bakanı Albares, New York’ta BM Genel Sekreteri Guterres, Washington DC’de ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ottawa’da Kanada Başbakanı Trudeau ve Dışişleri Bakanı Joly, Cenevre’de BM Ajanslarının yetkilileri ile görüşüldü.

Grup, 27 Kasım’da Barselona’da Gazze konulu Akdeniz için Birlik 8. Bölgesel Forumu’na katıldı. 29 Kasım’da New York’ta Gazze’deki son gelişmelerin ele alındığı, Dışişleri Bakanı seviyesinde toplanan BM Güvenlik Konseyi oturumuna katıldı.