Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail artık yalnızlığa doğru gidiyor

Erdoğan, Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul'da pazar günü parti teşkilatıyla yapacağı buluşmaya ilişkin "Nasıl bir toplantı olacak? Bundan sonraki süreçte nasıl bir yol izlenecek? Önümüzdeki haftadan itibaren adayları duyma şansımız olacak mı?" sorusu üzerine Erdoğan, bu hafta içerisinde Ankara, Adana ve İzmir'in gerek milletvekilleri gerek teşkilatı gerekse de belediye başkanlarıyla Ankara'da toplantı yaptıklarını, onların kanaatlerini, temayüllerini aldıklarını anlattı.

"Adayları bir an önce açıklamayı hedefliyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazar günü İstanbul'un 3 bölgesinin de kanaatlerini, temayüllerini alacaklarını ifade ederek, "Bu kanaatler, bu temayüllerden sonra bunların üzerinde çalışıp inşallah aralık ayının sonuna doğru da birinci derecede büyükşehirlerimizin adaylarını açıklamaya başlayacağız. Ama bu arada da tabii bazı illerin de adaylarını açıklayabiliriz. Gelen temayüllere göre bu çalışmaları değerlendirip, gecikmeden bir an önce açıklamayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor. https://t.co/XR4ZNdVFJb — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 15, 2023

F-16 konusundaki gelişmeler

Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'la dün gerçekleştirdikleri görüşmedeki konu başlıklarına ilişkin soru üzerine şunları söyledi:

"Bildiğiniz gibi dün akşam Sayın Biden'la etraflıca bir görüşmemiz oldu. Bu görüşmenin ana başlıklarını F-16'yla ilgili gelişmeler teşkil etti. F-16'yla ilgili gelişmeler konusunda Biden kendisinin olumlu bir bakış açısının olduğunu ve bununla ilgili olarak da Kongre'ye her türlü bu noktada teklifini yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Tabii tek şeyleri, özellikle İsveç konusundaki yaklaşımımız ve İsveç'le ilgili olarak da parlamentomuzun vereceği kararı çok çok önemsediklerini söylediler. Biz de kendilerine, İsveç konusunda bizim parlamentomuzun dürüst bir yaklaşım içerisinde olduğunu... Yeter ki terörle ilgili yaklaşımlarını İsveç kontrol altına alsın. Millet Meclisimiz olarak şu anda komisyondan zaten geçti. Komisyondan geçmenin ötesinde de Dışişleri Komisyonumuz şu anda Kongre'yle bu gelişmeleri yürütüyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze konusunu Sayın Biden'la etraflıca ele aldık. Bu noktada özellikle Amerika'nın başta siz olmak üzere buraya müdahil olmanız gerekiyor dedik. pic.twitter.com/Qab1xWZWya — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 15, 2023

"Biden'a 'Gazze konusuna müdahil olmanız gerekir' dedik"

Biden'la görüşmesinde ele alınan, Amerika'nın Gazze hakkındaki tutumuyla ilgili soruyu da cevaplayan Erdoğan, şunları dile getirdi:

"Özellikle Gazze konusunu Biden'la etraflıca ele aldık. Gazze'deki gelişmelerde, şu an itibarıyla 18 bini aşkın çocuk, kadın, yaşlı, okullar, camiler, bunun yanında kiliseler, bunların yıkılmasının ne denli insani olduğunu... Bu noktada özellikle Amerika'nın, başta siz olmak üzere buraya müdahil olmanız gerekiyor dedik. Buna sizin müdahil olmamanız halinde bir insanlık suçu var, vicdani suç var. Bizim de burada tabii elimiz, kolumuz bağlı duramayız. Bizler de elimizden geleni yapmaya yine aynı şekilde devam ediyoruz, devam edeceğiz dedik. Bunları da kendileriyle değerlendirdik."

"Şimdi devran değişti"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'de ateşkes olmayacağına dair açıklamasının hatırlatılması üzerine, şöyle konuştu:

"Yani İsrail'den bu noktada iyi niyet beklemek mümkün değil. Fakat İsrail'den iyi niyet beklemekten öte şu anda tüm dünyanın İsrail'e nasıl baktığını görmemiz lazım. Nitekim Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda hatırlayın, önce 121 (ülke) burada İsrail'in tamamıyla karşısında yer aldı ve bu 121 bizimle beraber hareket etti. O zaman 40 (ülke) çekimser kalmıştı, 10 (ülke) Amerika'yla beraber İsrail'in yanında yer almıştı. Ama şimdi devran değişti ve bu 121 ciddi manada artarak bizlerle beraber hareket etti. Bu da gösteriyor ki, İsrail artık bir yalnızlığa doğru gidiyor. Bundan sonraki süreçte de İsrail'in bu yalnızlığı daha da artacak."

"Eurofighter'lar ile ilgili görüşmeler devam ediyor"

Eurofighter Typhoon uçaklarının alımıyla ilgili gelişme olup olmadığına dair soruya da Erdoğan, "Şu anda Eurofighter'lar ile ilgili Savunma Bakanlığımız muhataplarıyla görüşmelerini yapıyor. Bu görüşmeler devam ediyor. Temenni ederiz ki inşallah bu görüşmeler olumlu istikamette seyreder" cevabını verdi.