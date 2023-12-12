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Gündem
AA 12.12.2023 13:33

Saadet Partili Bitmez TBMM kürsüsünde fenalaştı

TBMM Genel Kurulu'nda, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, kürsüde konuşurken fenalaşarak yere yığıldı.

TBMM Genel Kurulu'nda, bütçe görüşmelerinde partisi adına söz alan Bitmez, kürsüde konuşmasını yaparken, aniden fenalaşarak yere düştü.

Bu sırada diğer milletvekilleri, kürsüye doğru koşarak, Bitmez'e müdahalede bulunmak istedi. İlk müdahaleyi doktor milletvekilleri yaptı.

Saadet Partili Bitmez TBMM kürsüsünde fenalaştı

Sağlık ekipleri Genel Kurul salonuna çağrıldı. Uzun süre kalp masajı yapılan Bitmez, sedye ile Genel Kurul salonundan çıkarıldı.

Bitmez, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Numan Kurtulmuş'tan geçmiş olsun mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulunda konuşma yaptığı sırada rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kurtulmuş, sosyal medyadan yayımladığı mesajında, "TBMM Genel Kurulunda rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez’e acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum" dedi.

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