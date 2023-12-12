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Gündem
AA 12.12.2023 12:35

Meclis'te bütçe maratonu devam ediyor

TBMM Genel Kurulunda, Meclis, Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve yüksek yargı kurumlarının 2024 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı.

Meclis'te bütçe maratonu devam ediyor

Genel Kurul, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı.

Toplantıda, TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, Adalet Bakanlığı, Yargıtay, Danıştay, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu, Türkiye Adalet Akademisi, Hakimler ve Savcılar Kurulu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, Türk Akreditasyon Kurumunun bütçeleri de ele alınıyor.

Bütçeler üzerinde ilk sözü AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan aldı.

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