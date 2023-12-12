Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halil Umut Meler ile telefonda görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Süper Lig'de dün akşam oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından sahada, sarı lacivertli kulübün başkanı Faruk Koca ve bazı kişilerin saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Dün akşam MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda menfur bir saldırıya uğrayan hakemimiz Halil Umut Meler’i tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettik.



Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan hakemimizle telefonda görüşüp, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.



Hakemimize,… pic.twitter.com/ASs4LHdSKX — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 12, 2023

Ziyaret sonrası açıklama yapan Yerlikaya, şunları söyledi:

"Temennimiz bir daha sporda hiçbir şekilde şiddetin olmaması"

Halil Umut Meler hakemimize maçtan sonra yapılan o şiddet, hepimizin tepkisini çekti. Şiddetle kınıyorum. Süratle Adalet Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, Emniyetimiz, hep birlikte gereği yapıldı. Sonuçları biliyorsunuz. Sabahleyin mahkeme kararlarını biliyorsunuz. Ben az önce kıymetli hakemimizi ziyaret ettim, geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Maçta görev alan arkadaşlarına geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Onların şahsında Türkiye'de görev yapan bütün hakem camiamıza geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Temennimiz bir daha sporda hiçbir şekilde şiddetin olmaması.

"Mahkeme süreci devam ediyor"

Biz bu sporu ne için yapıyoruz? Her zaman sadece hamaset olduğu için mi söylüyoruz sporun birlik, beraberlik, kardeşlik, spordaki rekabeti biz ne için arzu ediyoruz. Fair-Play'i ne için söylüyoruz? Bir karar hoşunuza gitmediği zaman bir anda başka bir şeye mi dönüşmemiz gerekiyor. Ailecek izlemiş olduğumuz, dünyanın en popüler sporunda böyle enstantaneler görmeyi hak ediyor muyuz biz? Tekrar kınıyorum, artık konu mahkemede. Mahkeme süreci devam ediyor. Hep birlikte sizler de bizler de mahkeme sürecinde neler olacağını, nelere everileceğini göreceğiz. Adalete güveniyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Meler'in durumu hakkında bilgi aldı

Sayın Cumhurbaşkanımız az önce hakemimizi ziyaret ettiğimiz sırasında telefonla görüştürdük. Geçmiş olsun dileklerini iletti, süreci anbean takip ettiğini hem hakemimize hem arkadaşlarına söyledi. Kınadığını, geçmiş olsun dileklerini belirtti. Kıymetli başhekimimizden de durumla ilgili bilgi aldı.

Hakem Halil Umut Meler'e saldırı

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Koca, 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yumrukla saldırmış, darbeyle yere düşen Meler bazı kişilerce de tekmelenmişti.

Maç sonrası sahaya inerek maçın hakemine şiddet eylemine karışan tüm şüpheliler ile sahaya inen taraftarlar hakkında, "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" ve "kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama" suçlarından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Olayın ardından hastaneye giden Koca, emniyet güçlerinin gözetiminde hastanede tedavi görmüştü. Ardından gözaltı işlemleri hastanede yapılan ve ilk ifadesi hastanede alınan Koca, Ankara Batı Adliyesine sevk edilmişti.

Faruk Koca'nın da arasında bulunduğu 3 şüpheli tutuklanmıştı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının hakemi Halil Umut Meler'e saldırıya ilişkin Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın da arasında bulunduğu 3 şüphelinin tutuklandığını belirtmişti.