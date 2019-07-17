12 Temmuz'da başlayan S-400 savunma sisteminin Ankara’ya intikali sürüyor.

Sistemin parçalarını taşıyan 13.ve 14. Rus uçağı bugün Ankara'daki Mürted Hava Üssü'ne indi.

Sözleşme 11 Nisan 2017’de imzalanmıştı

Türkiye’nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin tedarik sözleşmesi 11 Nisan 2017’de imzalanmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı, "Sisteme ait parçaların teslimatlarına önümüzdeki günlerde devam edilecek, sistem bütünüyle hazır olduktan sonra ilgili makamların belirleyeceği şekilde kullanımına başlanacaktır." açıklamasını yapmıştı.

S-400'ler üç parti şeklinde teslim ediliyor

Rus TASS haber ajansı askeri diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, kısa zamanda, S-400'ün ikinci partisinin teslimatının uçakla gerçekleştirileceğini, 120'nin üzerinde füzeden oluşacak üçüncü partinin ise deniz yoluyla ulaştırılacağını belirtmişti.

S-400'lerin teknik özellikleri

600 kilometre ötedeki hedefi tespit edebiliyor, 30 Kilometre irtifaya çıkıp 400 kilometre ötedeki 80 hedefi eş zamanlı vurabiliyor, Hayalet uçak ve balistik füzeleri başarılı bir şekilde imha edebiliyor. Bu üstün özellikler, S-400 hava ve füze savunma sistemine ait.

S-400'ler Rusya'nın soğuk savaş döneminde üretmeye başladığı savunma füzelerinin son nesli. Önemli siyasi, ekonomik ve askeri hedefleri korumak için tasarlandı. İlk testlerine 1990 yılında başlandı. 2007'de Rus ordusunun envanterine girmesi ile birlikte de aktif olarak kullanılmaya başlandı.

S-400'ler tehditlere hızlı cevap verebilme kabiliyeti ile bilinen bir sistem. Her bir S-400 bataryası, radar ve füze fırlatma rampalarından oluşuyor. Bataryalar kuruldukları bölge çevresinde 600 kilometre mesafedeki alanı tarama kapasitesine sahip. Sistem 400 kilometre uzaklıkta bir tehdit algılandığında anında harekete geçiyor. Her hedefe 2 füze kilitleyerek eş zamanlı 80 hedefi imha edebiliyor.

Türkiye 4 batarya aldı

Türkiye bu yeni nesil hava ve füze savunma sistemlerinden 4 batarya satın aldı.

Bataryaların Türkiye için bölgedeki tehditlere karşı etkin koruma sağlaması öngörülüyor.

Kaynak: TRT Haber