Haber Giriş: 25 Şubat 2021 Perşembe 12:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Rusya'dan Ermenistan ile ilgili ilk açıklama: Endişeliyiz
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Ermenistan'da ordunun Başbakan Nikol Paşinyan'ı istifaya çağırması sonrası Rusya'dan ilk açıklamayı Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptı: Gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. Ancak yaşananlar, Ermenistan’ın içişleri meselesidir.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Ermenistan’daki gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. Ancak yaşananlar, Ermenistan’ın içişleri meselesidir. Anayasa çerçevesinde kalmalı" dedi.
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Etiketler: Son Dakika Ermenistan Darbe Girişimi Rusya
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