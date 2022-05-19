Ruhsat için 30 bin, çatı tadilatı için 10 bin, izinsiz beton dökme için ise 1500 lira...

Tüm bunlar inşaat değil rüşvet tarifesi...

İtirafçılar rüşvet çarkını anlattı

İstanbul mali şube ekipleri, 224 şüpheliye 5 ilde operasyon gerçekleştirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerden bazıları itirafçı oldu. O itiraflar zabıtalara rüşvet verdiği iddia edilen kişilere aitti. İfadeler alındıkça, rüşvetin boyutu da ortaya çıktı.

Öyle ki her iş için ayrı rüşvet bedeli belirlendiği, tarife oluşturulduğu anlaşıldı.

İtirafçı: Tehdit edildim, 5 bin lira rüşvet vermek zorunda kaldım

İtirafçılardan biri, inşaat için yasal izinleri almasına rağmen zabıtalar tarafından tehdit edildiğini, bir zabıtaya 5 bin lira rüşvet vermek zorunda kaldığını öne sürdü.

Rüşvetin verilmesinin ardından ise inşaatte denetimlerin göstermelik gerçekleştirildiğini söyledi.

1 yıllık takibin ardından 194 şüpheli yakalandı

Mali şube ekiplerinin 1 yıllık teknik ve fiziki takibin ardından 5 ilde gerçekleştirdiği operasyonda, şimdiye kadar 194 şüpheli gözaltına alındı.

Hakkında gözaltı kararı verilenlerin 54'ünün kamu görevlisi olduğu belirlendi.