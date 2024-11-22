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Gündem
TRT Haber 22.11.2024 09:03

Ruhsatsız silah taşıyanlara dört yıl hapis cezası

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Ocak-31 Ekim tarihleri arasında emniyet ve jandarma ekiplerince "Mercek" operasyonlarıyla toplam 90 bin 317 silahın yakalandığını açıkladı.

Ruhsatsız silah taşıyanlara dört yıl hapis cezası

Bakan Yerlikaya, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan, ateşli silahlara yönelik cezaların artırılmasını içeren kanun teklifine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Kanun hükümlerine aykırı (ruhsatsız) silah satın alan, bulunduran ya da taşıyanlara iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası getirildi.

 

"Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla" birlikte;

Kanun Hükmüne Aykırı (ruhsatsız) silah satın alan, taşıyan ya da bulunduran kişiler iki yıldan dört yıla kadar hapisle cezalandırılacak.

Kanun hükümlerine aykırı (ruhsatsız) silaha ait parçaları (namlu, sürgü, gövde, çerçeve, silindir, mekanizma başı, çıkarıcı, tırnak, ateşleme iğnesinden oluşan ana veya balistik önemi haiz parçaları ya da ses veya gaz fişeği atabilen silah iken bu Kanun hükümlerine tabi silah vasfına dönüştürülen silahları) satın alan, bulunduran ya da taşıyanlar da aynı kanun kapsamında cezalandırılacak.

"Bu kabine döneminde yakaladığımız ruhsatsız silah sayısı 150 bin 765"

1 Ocak -31 Ekim 2024 tarihleri arasında (2024 yılında) Emniyet ve Jandarma ekiplerince yapılan “Mercek” operasyonlarıyla toplam 90 bin 317 silah yakalandı.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında "Bu kabine döneminde yakaladığımız ruhsatsız silah sayısı 150 bin 765. Ruhsatsız silah alanları, bulunduranları ve taşıyanları bir bir yakalıyor, kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını isteyen suç odaklarıyla mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz" ifadesine yer verdi.

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