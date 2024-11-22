Çok Bulutlu 11.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 22.11.2024 08:16

Usulsüz çakar kullananlara yeni cezalar belli oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda usulsüz çakar kullanımına karşı alınan yeni tedbirleri ve cezaları duyurdu. İşte detaylar...

Usulsüz çakar kullananlara yeni cezalar belli oldu

İçişeri Bakanı Ali Yerlilaya, usulsüz çakar ile ilgili alınan tedbirlerin detaylarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Dün gece TBMM'den geçen "Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"la birlikte;

Çakar kullanan sürücülere 96 bin TL trafik idari para cezası uygulanacak.

Sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınacak.

Araç 30 gün süre ile trafikten men edilecek.

Bir yıl içinde iki ya da daha fazla kanunu ihlal eden sürücüler trafikten men edilecek

Sürücü son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde iki veya daha fazla kez kanunu ihlal etmiş ise sürücülere her seferinde 192 bin TL trafik idari para cezası uygulanarak sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak ve araç 60 gün süre ile trafikten men edilecek.

Mevzuatta izin verilmeyen araçlara takılan çakar cihazlarına mülki amir tarafından el konulacak ve mülki amir tarafından mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilecek.

Son 10 ayda, 10 bin 444 sürücüye işlem yapıldı

1 Ocak -31 Ekim 2024 tarihleri arasında (2024 yılında) Emniyet ve Jandarma trafik ekiplerince; ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan toplam 10 bin 444 sürücüye işlem yapıldı.

Bakan Yerlikaya, yaptığı paylaşımda "Sahte çakar kullanan ve usulsüz olarak trafikte üstünlük taslayanlara asla müsaade etmeyeceğiz" notunu düştü. 

ETİKETLER
Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı TBMM Trafik
Sıradaki Haber
Hafta sonu kar geliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:01
Borsa güne yükselişle başladı
09:58
Çankırı'da cenazeye giderken kaza geçirdiler: 29 yaralı
09:54
Türkiye Ürün İhtisas Borsası aracılık faaliyetlerine ilişkin esaslar düzenlendi
09:53
MGK Genel Sekreterliği 12 uzman yardımcısı alacak
09:51
Küresel piyasalar veri gündemine odaklandı
10:00
Ticaret Bakanlığı'ndan 10 ayda 5,7 milyar ek tahakkuk ve ceza kararı
HÜRJET'in ikinci prototipi yeni boyasıyla havalandı
HÜRJET'in ikinci prototipi yeni boyasıyla havalandı
FOTO FOKUS
Mecidiyeköy'de arızalı yürüyen merdivende yoğunluk
Mecidiyeköy'de arızalı yürüyen merdivende yoğunluk
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ