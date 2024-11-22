Usulsüz çakar kullananlara yeni cezalar belli oldu

İçişeri Bakanı Ali Yerlilaya, usulsüz çakar ile ilgili alınan tedbirlerin detaylarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Dün gece TBMM'den geçen "Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"la birlikte;

Çakar kullanan sürücülere 96 bin TL trafik idari para cezası uygulanacak.

Sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınacak.

Araç 30 gün süre ile trafikten men edilecek.

Bir yıl içinde iki ya da daha fazla kanunu ihlal eden sürücüler trafikten men edilecek

Sürücü son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde iki veya daha fazla kez kanunu ihlal etmiş ise sürücülere her seferinde 192 bin TL trafik idari para cezası uygulanarak sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak ve araç 60 gün süre ile trafikten men edilecek.

Mevzuatta izin verilmeyen araçlara takılan çakar cihazlarına mülki amir tarafından el konulacak ve mülki amir tarafından mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilecek.

Son 10 ayda, 10 bin 444 sürücüye işlem yapıldı

1 Ocak -31 Ekim 2024 tarihleri arasında (2024 yılında) Emniyet ve Jandarma trafik ekiplerince; ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan toplam 10 bin 444 sürücüye işlem yapıldı.

Bakan Yerlikaya, yaptığı paylaşımda "Sahte çakar kullanan ve usulsüz olarak trafikte üstünlük taslayanlara asla müsaade etmeyeceğiz" notunu düştü.