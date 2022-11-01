Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı 21:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
RTÜK üyeliğine Mete Hacıarifoğlu seçildi
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yapılan seçimde, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliğine Mete Hacıarifoğlu seçildi.
RTÜK üyeliği için AK Parti kontenjanından aday gösterilen, Mete Hacıarifoğlu ve Batuhan Mumcu arasında TBMM Genel Kurulu'nda seçim yapıldı.
Seçimde 252 milletvekili oy kullandı. Mete Hacıarifoğlu 243, Batuhan Mumcu 4 milletvekilinin oyunu aldı.
Oylama sonucunda Hacıarifoğu, RTÜK'ün yeni üyesi olarak seçildi.
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