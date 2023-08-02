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Gündem
AA 02.08.2023 00:18

RTÜK Başkanı Şahin: 'Atatürk' dizisini yayınlamama kararı alan kuruluşun savunması alınacak

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, yerli içerik "Atatürk" dizisini platformunda yayınlamama kararı aldığı belirtilen kuruluşun savunmasının alınmasına ve inceleme başlatılmasına karar verildiğini açıkladı.

RTÜK Başkanı Şahin: 'Atatürk' dizisini yayınlamama kararı alan kuruluşun savunması alınacak
[Fotoğraf: (Arşiv)]

RTÜK Başkanı Şahin, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Disney + isimli dijital medya hizmet sağlayıcının yerli içerik olan 'Atatürk' dizisini platformunda yayınlamama kararı aldığına dair kamuoyuna yansıyan bilgilerden hareketle kuruluşun savunmasının alınmasına ve inceleme başlatılmasına karar verilmiştir" ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en önemli toplumsal değer olduğunu kaydeden Şahin, mesajında, basına yansıyan "Ermeni lobisi müdahalesi" iddialarının da titizlikle araştırıldığını belirtti.

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