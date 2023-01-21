Cumhurbaşkanı Erdoğan, Resmi Gazete'de yer alan genelgede, toplumun ayrılmaz bir parçası olan Roman vatandaşların kamu hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanabilmesi için eğitim, sağlık, istihdam, barınma, sosyal hizmet ve sosyal yardım gibi alanlarda yürütülen çalışmalarla sosyoekonomik refah seviyelerinin yükseltilmesi ve sosyal uyumlarının güçlendirilmesi yolunda önemli politikaların hayata geçirildiğine işaret etti.

Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2016-2021) ile I. Aşama Eylem Planı (2016-2018) ve 2019'da ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi uyarınca II. Aşama Eylem Planının (2019-2021) yayımlandığını, 2021'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 8 Nisan'ın ülke genelinde "Romanlar Günü" olarak kutlanmasının kararlaştırıldığını anımsatan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Anılan Strateji Belgesi ve Eylem Planlarının uygulamasının tamamlanmasıyla birlikte Roman vatandaşlara yönelik çalışmaların devam etmesini temin etmek üzere hazırlanan 'Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2023-2030) ve I. Aşama Eylem Planı (2023-2025)' Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının resmi internet adresinde (www.aile.gov.tr) yayımlanacak ve ilgili tüm paydaşlar tarafından uygulamaya konulacaktır. Mezkur Strateji Belgesi ve Eylem Planının uygulanmasında merkezde ilgili bakanlıklar ile kurum ve kuruluşlarca, yerelde valilikler himayesinde ilgili birimlerce azami gayret gösterilecek, ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardım sağlanacaktır. Bilgilerini ve gereğini rica ederim."