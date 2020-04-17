Haber Giriş: Kaynak: İHA
Resmi Gazete'de yayımlandı: Askerlerin terhis süreleri 1 ay uzadı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre askerlerin terhis süreleri 1 ay uzadı.
Terhislerin 1 ay ertelenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, 1 Kasım 2019-1 Aralık 2019 tarihleri arasında silah altına alınan erbaş ve erlerin askerlik hizmet süresi bir ay uzatıldı.
Karar, 7179 sayılı Asker alma Kanunun 5. maddesinin ikinci fıkrası gereğince verildi.
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