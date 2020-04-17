Terhislerin 1 ay ertelenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 1 Kasım 2019-1 Aralık 2019 tarihleri arasında silah altına alınan erbaş ve erlerin askerlik hizmet süresi bir ay uzatıldı.

Karar, 7179 sayılı Asker alma Kanunun 5. maddesinin ikinci fıkrası gereğince verildi.