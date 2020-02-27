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Rejim hedefleri böyle vuruldu
İdlib'de 10 Şubat'tan bu yana 1709 rejim unsuru etkisiz hale getirildi.
İdlib'de ateşkes kararları ve mutabakatlara uymayan rejimin saldırılarına sert karşılık verildi. 10 Şubat'tan bu yana düzenlenen operasyonlarda 1709 rejim unsuru etkisiz hale getirildi.
Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu, saldırılar sonrası rejim unsurlarını hedef aldı.
Operasyonlarda rejime ait 55 tank, 3 helikopter, 18 zırhlı araç ve 6 mühimmat deposu da imha edildi.
İmha edilenler arasında 29 obüs, 21 askeri araç, 4 doçka da bulunuyor.
O operasyonlarda rejim hedeflerinin vurulma anları da havadan görüntülendi.
Görüntülerde, rejime ait kara atış destek vasıtaları nokta atışlarla etkisiz hale getiriliyor.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 02:58
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1709 rejim unsuru etkisiz hale getirildi
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