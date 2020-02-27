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Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li mevkidaşı ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefonda görüştü.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirti.
Bakan Akar ve ABD’li mevkidaşı Esper, İdlib sorunun çözümü başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.
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