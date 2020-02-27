Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirti.

Bakan Akar ve ABD’li mevkidaşı Esper, İdlib sorunun çözümü başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.