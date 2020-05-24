Mehmetçik, Rasulayn'da görev başında. Bayrama üs bölgesinde ailelerinden kilometrelerce uzakta girdiler. Bayramlaşma için toplanan komandolar, Türkiye'ye bayram mesajı gönderdi.

"Vatanımızın ve milletimizin huzur ve güvenliği için burada görev yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dediler, ailelerinin de bayramını kutladılar.

"Suriye harekat alanında görev yapmaktan gurur duyuyoruz"

Terör örgütünün sızma girişimlerine karşı Rasulayn'da görev yapan komandolar, Ed Davdiya Üs Bölgesinde bayramlaşma töreni yaptı. 49'uncu Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Enis Koç, askerlerin bayramını kutladı.

"Değerli silah arkadaşlarım, yüce Türk milletini bir arada tutan, bizi diğerlerinden farklı kılan manevi değerlerimizden olan Ramazan Bayramı'nı hep birlikte kutlamanın gururu içerisindeyiz. Bu müstesna günde de yüzünü Türk milletinin sevgi ve saygısından alan Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir parçası olarak, hep birlikte Suriye harekat alanında görev yapmaktan gurur duyuyoruz."

Koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takan ve sosyal mesafe kuralına uyan askerlere çikolata ve kolonya ikram edildi. Bayramlaşmanın ardından askerler, komando yemini ederek arama tarama faaliyetine katıldı.

Haber: Bülent Çulcuoğlu

Kamera: Memiş Akçam