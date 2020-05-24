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Bakan Akar: Ege'de yapılan tacizlerin izahı mümkün değildir
Milli Savunma Bakanı Akar, "İyi komşuluk ilişkileri konusunda tüm girişimlerimize, sabrımıza rağmen son günlerde Ege'de yapılan tacizlerin izahı mümkün değildir" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar, İskenderun'da Deniz Üs Komutanlığı ve Akdeniz Kalkanı Harekatı'nda görevli Barbaros Fırkateyni’ni ziyaret etti.
Akar, "İyi komşuluk ilişkileri konusunda tüm girişimlerimize, sabrımıza rağmen son günlerde Ege'de yapılan tacizlerin izahı mümkün değildir. Bunlar çok ciddi tahriktir, provokasyondur. Bunun kendilerine hiçbir yararı yoktur" dedi.
Etiketler: son dakika barbaros fırkateyni ziyaret bakan akarSon Güncelleme: 24 Mayıs 2020 Pazar 11:53
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