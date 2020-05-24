Haber Giriş: Kaynak: AA
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan bayram mesajı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ramazan Bayramı dolayısıyla Twitter hesabından bir mesaj yayınladı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayınladığı videolu mesajında, "Aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum" sözlerini kullandı.
Erbaş, Twitter hesabından yayınladığı videoda, "Müslümanların ve tüm insanlığın selametine vesile olmasını Cenab-ı Mevlâ’dan niyaz ediyorum" dedi.
Aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyor; bu bayramın, Müslümanların ve tüm insanlığın selametine vesile olmasını Cenab-ı Mevlâ’dan niyaz ediyorum.pic.twitter.com/gRBATqWVAQ— Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) May 24, 2020
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