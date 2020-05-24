Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayınladığı videolu mesajında, "Aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum" sözlerini kullandı.

Erbaş, Twitter hesabından yayınladığı videoda, "Müslümanların ve tüm insanlığın selametine vesile olmasını Cenab-ı Mevlâ’dan niyaz ediyorum" dedi.