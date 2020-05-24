Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan Ramazan Bayramı mesajı yayımladı.

İslam aleminin ve milletimizin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, Rabbimden bizi bir sonraki Ramazan ayına sağlıkla, esenlikle, huzurla kavuşturmasını diliyorum. pic.twitter.com/Rl3xNhuqNZ — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 24, 2020

Erdoğan mesajında şunları söyledi:

"İslam aleminin ve milletimizin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, Rabbimden bizi bir sonraki Ramazan ayına sağlıkla, esenlikle, huzurla kavuşturmasını diliyorum."