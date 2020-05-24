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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rabbimden bizi bir sonraki Ramazan ayına sağlıkla, esenlikle, huzurla kavuşturmasını diliyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan Ramazan Bayramı mesajı yayımladı.
İslam aleminin ve milletimizin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, Rabbimden bizi bir sonraki Ramazan ayına sağlıkla, esenlikle, huzurla kavuşturmasını diliyorum. pic.twitter.com/Rl3xNhuqNZ— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 24, 2020
Erdoğan mesajında şunları söyledi:
"İslam aleminin ve milletimizin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, Rabbimden bizi bir sonraki Ramazan ayına sağlıkla, esenlikle, huzurla kavuşturmasını diliyorum."
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