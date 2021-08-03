Türkiye'nin Ege ve Akdeniz Bölgeleri'ndeki orman yangınlarıyla mücadelesi 7 gündür sürüyor. Ekipler, alevleri söndürmek için canla başla çalışıyor.

Antalya'da jandarma komutanı halkı uyardı

Orman yangınlarıyla mücadeleyi başta itfaiye ekipleri olmak üzere sahada olan tüm yetkililer sürdürüyor.

Antalya'da devam eden yangına müdahale eden jandarma ekipleri de günlerdir görevlerinin başında. Tüm bu mücadelenin ortasında Jandarma halkı provoke etmeye çalışanları da uyarıyor. Bu sırada kameralara yansıyan Jandarma Komutanı, "Biz yangınlar başladığından beri sahadayız. Provokatif haberlerle halkı birbirine düşürmeye çalışıyorlar. Size gelen yanlış plaka bilgilerine ciddiye almayın. Buradaki her şey takibimiz altında" dedi.

Uzmanlar sosyal medyadaki yalan haberler konusunda uyardı

Öte yandan, mücadele eden ekiplerin emeklerine halel getiren provoke edici paylaşımlar sosyal medya platformlarında yayılıyor. Uzmanlar, yalan bilgileri anlamak için temel bazı bilgilerin tespit edilip, dikkatli olunması gerektiğini söylüyor.

Sosyal medyada çoğalan ve en az yangın kadar tehlikeli hale gelen yalan bilgi kirliliğini Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hakan Türkçapar ve Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Bostancı TRT Haber’de değerlendirdi.

-Yalan bilgiyi kim, niye yayıyor?

-Orman yangınlarına dair yapılan yalan paylaşımlarla ne amaçlanıyor?



Sosyal medyada çoğalan ve en az yangın kadar tehlikeli hale gelen yalan bilgi kirliliğini Prof. Dr. Hakan Türkçapar ve Doç. Dr. Mustafa Bostancı @trthaber’de değerlendirdi. pic.twitter.com/E1Jt50EYmk — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 3, 2021

Prof. Dr. Hakan Türkçapar, orman yangınlarıyla mücadele ederken yanlış bilgilerin yayılması gibi süreçlerin tüm toplumlarda yaşanan bir durum olduğunu belirterek, “Yalan yanlış bilgilerin böyle durumlarda her zaman devam edeceği bilinmeli. Önemli olan toplum olarak kendimizi bu tür haberlere karşı korumayı bilmemiz gerektiği” diyor.

"Olumsuz haberleri izledikçe insanlar travmatize oluyor"

Prof. Dr. Hakan Türkçapar, bu tarz stresli süreçlerde neden yanlış bilgilerin yayıldığını şöyle anlatıyor:

“Orman yangınları gibi toplumu strese sokan durumlarda insanların psikolojisi daha hassas olur. Böyle durumlarda insanlar olumsuz haberleri almaya daha yatkın olur. Diğer insanlar hassas olan bu psikolojiyi olumsuz etkileyebiliyor. Bunu da kendinde hissettiği stresli durumu diğer insanlara yansıtarak yapabiliyor. Olumsuz haberleri izledikçe de travmatize ediyor. İnsanlar da olumsuz olayları kendileri yaşamış gibi hissedebiliyor. O yüzden bu tür haberlere karşı dikkatli olunması gerekiyor.”

"Doğal afetler sürecinde insanlar olumsuz haberlere açık oluyor"

Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Bostancı, neden bu kadar dezenformasyon yapıldığını şu sözlerle açıklıyor:

"Dijitalleşmeyle beraber haber alma yolları da değişti. Daha genç nesil, sosyal medya ve internetteki haberleri takip ediyor. Geleneksel medyada haberleri süzen bir editoryal süreç varken sosyal medyada editoryal bir haber bilgisi olmadığı için haberi süzme görevi kullanıcıya düşüyor. Maalesef sosyal medyada herkesin her konuda uzman olması ve doğal afetler sürecinde de insanların olumsuz haberlere açık olması bu tarz yanlış bilgilerin dolaşmasını hızlandırıyor."

Bostancı, "Sosyal medya dediğimizde haz ve hız çağından bahsediyoruz. Habere çok hızlı ulaşıp çok hızlı tüketiyoruz. Çok farklı kaynaklardan çok farklı haberlere ulaşıyoruz ama hangisinin doğru hangisinin yanlış olduğunu süzmek artık kullanıcıya düşüyor" diyerek sosyal medya kullanıcılarını uyarıyor.

"Yalan bir hayvan fotoğrafıyla ya da bilgiyle toplum olumsuz etkileniyor"

Bostancı, sosyal medyadaki doğru ve yanlış haberlerin nasıl ayırt edilebileceğini ise şöyle anlatıyor:

“Medya okur yazarlığına benzer sosyal medya okur yazarlığı bu konuda devreye giriyor. Doğru olduğuna inanmadığımız bir içeriği rahatlıkla ilgili platformlara gönderebilmeliyiz. Kullanıcıya düşen görev ise sosyal medyada gördüğü bir içeriğe karşı sorgulayıcı olması. Ayrıca, resmi kurumlardan yapılan açıklamaları dikkate almak gerekiyor. Vatandaşa da böyle bir durumda hak vermek gerekiyor. Ülkede orman yangınları olurken gördüğü içeriği paylaşmak istiyor. Ancak bu durumu kullanan insanlara karşı dikkatli olunması gerekiyor. Çünkü yalan bir hayvan fotoğrafıyla ya da bilgiyle toplumu olumsuz etkilemeye çalışıyorlar."

"Provokatif içerikler bot hesaplardan yayılıyor"

Bostancı, çatışma ortamı yaratmaya çalışan insanların duyguları tetiklemeye çalıştığını ve sahadaki mücadeleye gölge düşürmek istediklerini söylüyor. Provokatif bazı içeriklerin bot hesaplardan yayılarak Türkiye’yi aciz göstermeye çalıştıklarını ifade eden Bostancı, algı yapmak isteyenlere karşı kullanıcıların dikkatli olması gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor.

