Jandarma Genel Komutanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde meydana gelen orman yangınlarına müdahale ve vatandaşlara yardım çalışmalarının kesintisiz bir şekilde devam ettiği belirtildi.

Ülkemizin çeşitli yerlerinde meydana gelen orman yangınlarına müdahale ve vatandaşlarımıza yardım çalışmalarımız kesintisiz bir şekilde devam etmektedir.

Antalya

Muğla

Isparta

Denizli pic.twitter.com/x8gnzzbW7e — T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) August 3, 2021

Paylaşımda yer verilen grafikte, Jandarma Genel Komutanlığınca gerçekleştirilen müdahale ve yardım çalışmalarına ilişkin rakamlara yer verildi.

Buna göre, Antalya'daki yangınlara, 1000 personel, 102 araç, 4 helikopter, Muğla'daki yangınlara 1150 personel, 178 araç, Isparta'daki yangınlara 100 personel, 26 araç, Denizli'deki yangınlara 60 araç, 11 araç olmak üzere toplam 2 bin 310 personel, 317 araç ve 4 helikopterle müdahale ediliyor.