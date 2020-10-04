Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ Genel Müdürlüğü (PTT) bünyesinde görev yapan dağıtıcı personelin, belediyeler tarafından sunulan şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlandırılması istemiyle yapılan başvuruların reddedilmesi üzerine açılan davalarda idare mahkemelerince farklı kararlar verildi.

Konya Bölge İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulu, bu farklı nitelikteki kararların kesinleşmesi üzerine, mahkemeler arasındaki aykırılığın giderilmesi istemiyle Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna başvurdu.

İdare mahkemeleri ve bölge idare mahkemeleri arasındaki farklı kararları irdeleyen Kurul, bu konuda son noktayı koydu.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan postacı ve dağıtıcıların, belediyeler tarafından sunulan şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlandırılmasına hukuken olanak bulunmadığı sonucuna vardı.