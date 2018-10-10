Politika Kurulları belli oldu

Cumhurbaşkanlığı Politika kurulları üyeliklerine yapılan atama kararı Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre Hasan Mandal ve Mehmet Çelilk, Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulunda yer aldı.

Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulunda ise Ahmet Gündoğdu ve Kemal Şamlıoğlu'nun isimleri bulunuyor.

Ekonomi Politikaları Kurulunda ise Nihat Zeybekçi ve Yiğit Bulut isimleri öne çıktı.

Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulunda Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın,

Adnan Tanrıverdi, Burhanettin Duran, İlnur Çevik, Çağrı Erhan ve Mesut Hakkı Çaşın'ın da aralarında bulunduğu isimler var.



Ayşenur Bahçekapılı ve Burhan Kuzu ise Hukuk Politikaları Kurulu'nda yer aldı.

Yazar Alev Alatlı ile İskender Pala ile sanatçı Orhan Gencebay Kültür ve Sanat Politikaları kurulu üyeliğine getirildi.

İbrahim Saraçoğlu da Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulunda yer alan isim oldu.

Edibe Sözen ve İbrahim Altan ise Sosyal Politikalar Kurulunda görev aldı.



Yerel Yönetim Politikaları Kurulunda ise Şükrü Karatepe ve Asım Aykan'ın isimleri yer alıyor.

Kaynak: TRT Haber