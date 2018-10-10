Ankara Garı saldırısının üzerinden 3 yıl geçti

Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015 tarihinde, DEAŞ terör örgütü kanlı yüzünü bir kez daha gösterdi. Bombalı terör saldırısında 2'si çocuk 100 kişi hayatını kaybetti, 391 kişi yaralandı.

Ankara Tren Garı önündeki terör saldırısı, aynı anda en çok sivilin yaşamını yitirdiği saldırıydı.

Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üyesi Yunus Emre Alagöz ile Suriye uyruklu bir teröristin gerçekleştirdiği tespit edildi. Failler cezasız kalmadı. Olayın faili 9 sanık, "anayasal düzeni ihlal" suçundan 1'er, "100 kişiyi kasten öldürme" suçundan da 100'er kez olmak üzere toplam 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı.

Ağırlaştırılmış müebbet cezası alan sanıklar ayrıca 20'si çocuk 391 kişiyi öldürmeye teşebbüs suçundan 10 bin 557'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hüküm verilen sanıklar hakkında, takdir indirimi yapılmadı.

Kaynak: TRT Haber