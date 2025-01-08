Polis Şeyda Yılmaz’ı şehit eden katil hakkında karar

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde 23 Eylül 2024 günü motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan şüpheli Yunus Emre Geçti firar etmiş ve yakalanması sırasında polisle girdiği çatışmada polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit etmişti.

26 farklı suç kaydı olduğu tespit edilen şüpheli Geçti tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Hakkında yürütülen soruşturma sonunda Yunus Emre Geçti hakkında, “kadına karşı, kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıl 10 ay hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.

Açılan davanın ikinci duruşması bugün Anadolu 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.

Ağırlaştırılmış müebbet ve 26 yıl 9 ay hapis cezası

Verilen kısa aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Yunus Emre Geçti'yi şehit polis Şeyda Yılmaz'a karşı "Görevli memura karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, polis memuru K.H.S.'ye karşı, "Görevli memura karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıl, annesi Pınar Geçti'ye karşı "Olası kastla yaralam" suçundan 3 yıl, "Görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 3 yıl 9 ay hapse çarptırdı.

