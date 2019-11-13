Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, kahraman Türk askerinin Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki okulların tadilatının yapılması ve eksiklerinin tespiti için devletin diğer ilgili kurum ve kuruluşlarıyla koordineli olarak incelemelerini sürdürdüğü belirtildi.

Paylaşımda, terör örgütü PKK/YPG'nin tahrip ettiği okulların fotoğraflarına da yer verildi.

Kahraman Mehmetçiğimiz, Barış Pınarı Harekât bölgesinde terör örgütü PKK/YPG’nin tahrip ettiği okulların tadilatlarının yapılması ve eksiklerinin tespiti için devletimizin diğer ilgili kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak incelemelerini sürdürüyor. pic.twitter.com/AhcopCaLHf — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 13 Kasım 2019

Kaynak: AA