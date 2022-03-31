Son yıllarda darbe üstüne darbe alan terör örgütüne gönüllü katılım uzun yıllar sonra en düşük seviyelerde.

Örgütün bu açığı, çocuk katılımını artırarak kapatmaya çabaladığı bilinen bir gerçek.

Resmi belgelere göre, binlerce çocuğun yaşam hakkını elinden alan PKK\YPG'nin terör kadrosunun yüzde 40’ını 18 yaş altı, yüzde 10’unu ise 15 yaş altı çocuklar oluşturuyor.

Kandil ve Sincar'a götürülüyorlar

Terör örgütünde yer alan çocukların yaş ortalaması 15, ortalama hayatta kalma süreleri ise sadece 8 yıl. Örgüt tarafından kaçırılan çocuklar, Kuzey Irak'ın Kandil ve Sincar bölgelerine götürülüyor.

Suriye'de de Tel Rıfat, Münbiç Ayn El Arab, Rakka ve Haseke gibi şehirlerde sözde Çocuk İdeolojik Eğitim Merkezlerinde eğitimler veriliyor.

Yaşadıkları taciz, tecavüz, psikolojik baskıları kaldıramayan pek çok çocuk ya intihar ediyor, ya da örgütten kaçmaya çalışıyor.

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye bölgesinde kendisini DEAŞ’a karşı mücadele eden sözde legal bir aktör olarak göstermeye çalışıyor.

Çocukları silah altına alma faaliyetlerini uluslararası kamuoyunda oluşacak tepkilere karşı gizlilik içerisinde yürütmeye çalışıyor.

İnsanlığa karşı suç işleniyor

Uluslararası yasalarda düzenlenen hükümler bağlamında sorun yaşamamak amacıyla eğitim alan çocukların farklı isim ve kimlik bilgileri ile kayıt altına alındığı da biliniyor.

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ve uluslararası diğer yasalarda çocukların terör amaçlı kullanılmalarını “İnsanlığa karşı işlenen suçlar” sınıfında tanımlandı.

Terör örgütünün insanlığa karşı işlediği bu suçlar, pek çok uluslararası rapora da yansıdı.

Amerika Birleşik Devletleri’nin 2016 tarihli İnsan Ticareti Raporu’nda; “PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG’nin 15 yaş altı dahil erkek ve kız çocukları örgüte eleman olarak temin etmeye, kullanmaya ve onları eğitim kamplarına götürmeye devam ettiği” vurgusu yapıldı.

2014 yılına ait bir başka rapor da ABD Dışişleri Bakanlığı Demokrasi ve İnsan Hakları Bürosu’na ait.

Raporda, “PKK’nın düzenli olarak çocukları askere aldığı, halen PKK içerisinde kaç çocuk bulunduğunun bilinmediği” ifadesine yer veriliyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü Human Rights Watch'un Haziran 2014 raporunda, YPG’nin çocukları silahlandırdığı kayıtlara geçti.

Aileler çocuklarını bekliyor

Raporlar bunlarla da sınırlı değil. 2022 Mart ayında UNICEF Suriye/Kamışlı Temsilcisi PKK/YPG mensupları ile görüşüyor.

Hazırlanan raporda Örgütün kontrolündeki bölgelerde yaşayan ailelerden, çocuklarını terör kadrolarına alma adı altında örgütün alıkoyduğu ve çatışma bölgelerine gönderdiği hususunda çok sayıda şikayet aldıkları belirtiliyor.

Temsilci, UNICEF ile PKK/YPG arasında çocukların terör kadrolarına alınmaması yönünde sözde protokol bulunduğunu, bu protokole aykırı hareket edilmesinin sürdürülmesi halinde uluslararası ceza verilmesi usulüne başvuracaklarını da dile getirdi.

Başta Diyarbakır anneleri olmak üzere pek çok aile, eli kanlı örgütün zorla kaçırdığı çocukların geri döneceği günlerin özlemiyle yaşıyor.