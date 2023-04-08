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Gündem
TRT Haber 08.04.2023 18:17

PKK'nın Derince'de katlettiği Serkan bebek: Yaşasaydı çocukları vardı

Terör örgütü PKK, 30 yıl önce Siirt'e bağlı Derince köyünde 22 kişiyi vahşice katletti. Katliamın en küçük kurbanı ise kundaktaki Serkan bebekti. Minik Serkan'ın fotoğrafı, terör örgütünün 'bebek katili' olarak anılmasının bir kez daha kanıtı oldu. Acımasızca öldürülen bebeğin yakınları, TRT Haber'e konuştu.

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Terör örgütü PKK, 40 yıldır sivilleri vahşice katlediyor. Anadolu'nun dört bir yanı hafızalardan silinmeyecek acı hatıralarla dolu. 

Tarihler 21 Ekim 1993'ü gösterdiğinde Siirt"in Baykan ilçesine bağlı Derince köyüne teröristlerce baskın düzenlendi. Bu baskın Erdem ailesinden aralarında kundaktaki bebekler de dahil olmak üzere 22 kişi vahşice katledildi.

Ailenin geri kalan üyeleri hala o günün travmasını atlatabilmiş değil.

Kundakta şehit edilen Serkan bebek, PKK vahşetinin simgelerinden

Derince Katliamı'nı unutulmaz kılan detaylardan biri, vahşetin en küçük kurbanı Serkan Bebek'ti. Henüz kundaktayken annesiyle kurşuna dizildi minik Serkan.

Bu fotoğraf ise PKK'nın 'bebek katili' olarak tescillenmesinin kanıtı oldu.

"Serkan yaşasaydı çocukları vardı"

Serkan bebeğin dayısı Nihat Erdem, yaşananları TRT Haber'e anlattı.

"Serkan bebek şimdi yaşasaydı, olay 93'te olmuş, yani neredeyse 30 yıl oluyor, Serkan'ın şu anda çocukları vardı. Mesela söylüyoruz, kaç yaşındasın, bu kadar, aklımıza o geliyor, yani unutulacak bir şey değil."

"PKK niye 22 insanı kurşuna dizdi?"

Erdem, terör örgütü PKK'nın en büyük kötülüğü Kürt halkına yaptığını söylüyor.

"Niye 22 tane insanı kurşuna dizdi, ben Kürt değil miydim, sözde Kürt hakkını savunuyor. Yok Kürt halkıyla hiç bir ilgisi yok, bir alakası yok, bunlar sadece ve sadece özellikle ve özellikle kürt halkını ezdiler. Kürt halkı perişan ettiler."

Haber: Murat Can Öztürk

Kamera: Musa Toprak

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PKK/YPG Terör Örgütü Terör Saldırısı
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