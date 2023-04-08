Erdoğan, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nda ilk sürüşünü yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi - Kayaşehir Metro Hattı Açılış Töreni'nde konuştu.

Uzunluğu 6,2 kilometreyi bulan metro hattının ülkeye, şehre, ilçeye ve millete hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "Metro hattının İstanbul'a kazandırılmasında emeği geçen Bakanlığımızın, Bakanımızın, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. İstanbul'u demir ağlarla örme vizyonumuzu adım adım gerçekleştiriyoruz" dedi.

Nerede bir eksik varsa müdahale ettiklerini söyleyen Erdoğan şunları söyledi:

"Bu metro hattını Büyükşehir Belediyesi yapmadığı için devraldık. Kardeşlerim bakın 3 yılı geçti, bu Büyükşehir Belediyesi ne yazık ki İstanbul'a bir çivi dahi çakamadı. Ama ben inanıyorum ki o büyük dersi 2024'te verecek İstanbul."

"Sadece ulaşım altyapısı değil, sembol mekanlar kazandırdık"

Metro istasyonlarının tasarımını özgün bir anlayışla yaptıklarını vurgulayan Erdoğan, "Sadece bir ulaşım altyapısı değil, sembol mekanlar kazandırmak istedik. Kent merkeziyle Çam ve Sakura Şehir Hastanesi arasında artık ulaşım daha hızlı, ekonomik ve güvenli olacaktır" ifadelerini kullandı.

Bu metro hattının diğer toplu taşıma hatlarıyla entegre edilerek birçok yere kolayca ulaşım sağladığını belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Artık beklemek, trafikte vakit kaybetmek zorunda kalmayacaksınız. Kayaşehir-Mahmutbey arasını 20 dakikada, Metrokent-İstanbul Havalimanını arasını 24 dakikada, Çam ve Sakaru Hastanesi - Bakırköy arasını 23 dakikada gidebileceksiniz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık beklemek, trafikte vakit kaybetmek zorunda kalmayacaksınız. Kayaşehir-Mahmutbey'i 20 dakikada, Metrokent-Bakırköy'ü 29 dakikada, Metrokent-İstanbul Havalimanı’nı 24 dakikada, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Bakırköy arasını 23 dakikada gidebileceksiniz. pic.twitter.com/eEmpeAu1nO — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 8, 2023

"İstanbul'un raylı sistem ağı 324 buçuk kilometreye ulaştı"

Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 5 metro hattında çalışmalarına devam ettiğini söyledi:

"Birileri inşaatı başlamış metro hatlarına beton döküyorlar. Bakanlığımız ise 5 metro hattında çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul'un raylı sistem ağı 324 buçuk kilometreye ulaştı. Yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde bu rakam 380 kilometrenin üzerine çıkacak. İstanbul raylı sistem ağının yüzde 50'den fazlasını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız şehrimize kazandırmış olacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul’un raylı sistem ağı şu an açılan projeyle birlikte 324,5 kilometreye ulaştı. Yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde bu rakam 380 kilometrenin üzerine çıkacak.https://t.co/69u1fq4mOl pic.twitter.com/czrCHiMH9M — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 8, 2023

"Biz laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koyuyoruz"

İstanbul'a hizmet için birçok sorumluluğun peşinden koştuklarını ifade eden Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Kardeşlerim, kimileri sadece laf yapar kimileri de işte böyle iş yapar, hizmet yapar. Biz laf üstüne laf koyanlardan değil, taş üstüne taş koyanlardan olduk. İnşallah bundan sonra eser ve hizmetlerimizle birlikte koşmaya, konuşmaya devam edeceğiz. Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi - Kayaşehir Metro Hattı bütün kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, metronun ilk sürüşünü gerçekleştirdi

Törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da katıldı.

Bakan Karaismailoğlu, açılışı yapılan metro hattına ilişkin tabloyu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etti.

[Fotoğraf: AA]

Açılış töreninin yapıldığı alana "Seninle oldu sensiz olmaz" yazılı pankart asıldı.

Metro durağının çevresindeki binaların balkon ve camlarına Türk bayrağı asıldığı görülürken, bazı vatandaşlar töreni evlerinden izledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışın ardından beraberindekilerle metronun ilk sürüşünü gerçekleştirerek, Kayaşehir Merkez durağından Şehir Hastanesi durağına geldi.

Metro istasyonunda Bakan Karaismailoğlu'ndan bilgi alan Erdoğan, ardından üzerinde ülke genelinde yapılan şehir hastanelerinin görselleri ile "Şehir hastaneleri benim rüyamdır, hayalimdir." sözünün yazılı olduğu duvar önünde ilk olarak tek, ardından TBMM Başkanı Şentop, Bakanlar Karaismailoğlu, Varank, Akar ve Koca, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu ve AK Parti İl Başkanı Kabaktepe ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

[Fotoğraf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha sonra metro istasyonundaki çam ve sakura ağaçlarının önünde de fotoğrafı çekildi.