Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel bir televizyon kanalında canlı yayınına katıldı. Programda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan terör videosu yayınlandı.

Video da YPG ve PKK’nın arasındaki bağ hazırlanan görsellerle ve terör örgütünün diğer ülkelerde farklı isimlerle faaliyet gösterdiğinin altı çizildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan videoyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "ABD'den Suriye'nin kuzeyine 23 bin TIR silah gitti. Bunu bize nasıl izah edecekler? Nereye geliyor bunlar? Burada zikredilen örgütlere geliyor. PKK'nın yan kuruluşları olan YPG/PYD, bunlara geliyor. Tabii orada bir de üstler var. Bu üstlere geliyor. Sürekli bu takviye devam ediyor. Biz kendilerine bunu sorduğumuz zaman, 'Seri numaraları bizde var, biz bunları iş bitince alacağız'. Sayın Bush zamanında Irak'ta da yaşadık. Aynı şeyler söylendi bize. Bunlar alınmadığı gibi daha sonra mücadelelerde bunlar bizim de elimize geçti. Birçoğu da tabi bunların satıldı. Satıldıktan sonra da Irak halkının elindeydi. Şimdi aynı şey Suriye'de oluyor. Suriye'de bu silahlar zaman içinde hep satılacak, satılmaya da başlandı. Bundan sonraki süreçte bu iş nereye varır o ayrı bir konu. Mesela, DEAŞ birçok silahı buralardan alıyor, ama DEAŞ artık bu bölgede bitiyor. Böyle bir noktaya geldi. Temennim o ki silah desteği kadar önemli bir şey varsa o da siyasi destektir. Ben videoyu ABD'li senatör Graham'a geldiğinde odamda izlettim şaşırdı, bunu bizimkilere de ulaştırın'' ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber



