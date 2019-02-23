Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türk-Kanal D ortak yayınında soruları yanıtlıyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Meydanlar şu anda gayet iyi"

Meydanlar şu anda gayet iyi. Beklentim milletin yatırımları değerlendirmesi. Benim aziz milletim, bu ülkeye en ufak bir yatırımı olmayanların ideolojik formatlamasına, bu tezgaha, bu tuzağa düşmemeli. "Bugüne kadar bize hangi iktidar ne kazandırdı?" buna bakması gerekir diye düşündürüyorum.

"Kaçak yapılaşma bizi tehdit ediyor"

Şehir planları büyük önem arz ediyor. Ne tür sıkıntılar çekiliyorsa plansızlıktan çekiliyor. Bizim yerel yönetim anlayışımızda planlar uzun vadeli hazırlanacak. Alt yapı ve ulaşım sorunları. Her evde fazla otomobil sayısı olunca park sorunu yaşanıyor. Apartmanların altında otopark olması lazım. Daha önceki yapılaşmada maalesef mecburiyet olmasına rağmen apartmanların altında otopark yok. Ne yapıyor kaldırımın üstüne aracını park ediyor. En son Kartal'da bir felaket yaşadık. Buradaki sıkıntı 3 kat izin almış 8 kata çıkarmış. Her yerde buna benzer kaçak yapılaşmalar var. Bu kaçak yapılaşma bizi tehdit ediyor. İstanbul'un deprem bölgelerimde bu sıkıntılar var. izmir'de de aynı sıkıntılar var. Bu tehdit bir büyük depremde faturası bunun ne olur belli değil. O yüzden sürekli uyarılarımızı yapıyoruz.

"Sosyal belediyeciliği çok önemsiyoruz"

Kentsel dönüşüm çalışması başlattık. Benzersiz şehirler anlayışıyla da şehirlerimizin kültürüne uygun şekilde buna uygun olarak şehirleşme yapılacak. Özellikle buralar turistler için bir çekim alanı oluyor. Çevreye saygılı şehirler yapalım diyorduk. Millet bahçeleri, kıraathaneleri gibi... Millet bahçeleri bizim tuttu. Belediyelerimiz bunu yapmaya devam ediyor. Millet kıraathaneleri de yapılıyor. Gerek kitapları ile gerek ikramlarıyla milletin kendi imkanları kendine dönüyor. Bu kaynaşmayı da sağlıyor. Seminerler sohbetler bunlar yapılabiliyor. Sosyal belediyeciliği çok önemsiyoruz. AK Parti belediyeciliği sosyal bir belediyecilik anlayışıdır. Yatay şehirleşmeye öncelik verdik.

"İzmir körfez kokudan geçilmiyor"

Atık suların kesinlikle denize deşarj edilmemesi noktasında ikazlar yaptık. İzmir körfez kokudan geçilmiyor. Kaç dönemdir CHP'nin burası. Kalkıp da burada bu hassasiyeti göstermediler.

"94 öncesi İstanbul yaşanır bir İstanbul değildi"

Ben belediye başkanı iken İstanbul'un nufusu 8 milyondu. Şu anda 15 milyon. Toplu taşıma kültürü dahi bizde henüz gelişmedi. Biz özellikle metro metrobüs ile toplu taşıma kültürünü yaygınlaştıralım ki vatandaşım her yere kendi aracıyla gitme durumunda kalmasın. Marmaray milyonlarca insanı Üsküdar'dan Sirkeci'ye geçirmiştir. Bu kültür bizde artık gelişmeye başladı.

94 öncesi İstanbul yaşanır bir İstanbul değildi. Çöp, çukur, çamur... Bunlardan geçilmiyordu. Bot giyip Bağcılar'da seçim kampanyası yaptım. Esenler çukurdan çamurdan geçilmiyordu. Biz oradaki seçimlerde 5 ilçeyi bir arada kazandık. Oralar sonra süratle değişmeye başladı. Bu başarı bir şeye inanmanın neticesidir. Büyükşehir belediyesi olarak ilk hamleyi çöp üzerinden yaptık. Çöp dağlarını kaldırdık. Bizim temel felsefemizde temizlik var bunu halledeceğiz dedik. Biz geldiğimizde doğal gazın girdiği ev miktarı 50 bindi. Ben belediye başkanlığını bıraktığımda 1 milyon 250 bin eve doğal gazı verdik. Bu hava kirliliğinin büyük oranda azalmasını getirdi. En büyük sorunlardan bir tanesi susuzluktu. Her evde su depoları vardı, bazıları küvetleri dolduruyorlardı. İSKİ o zaman tanker getiriyor herkes kuyrukta o çamurların içerisinde ellerinde el arabalarıyla bidonlarını su doldurup eve dönerlerdir. Biz 140 kilometreden su getirdik. Aynı şekilde 180 kilometreden su getirdik. Boğazın altından dev bir su tüneli açtık. Şimdi İstanbul'un 2050 yılına kadar su sorunu yok.

Metrobüs seri bir toplu taşım imkanı getirdi. Ben göreve geldiğimde "Ben" dedim "Halkıma artık eski otobüsleri yasaklıyorum, kaldırıyorum" dedim ve mercedes otobüsleri aldık. Şu anda İETT'nin 6 bini aşkın otobüsü var.

"Kaçak yapılaşmayla devam edersek deprem faturası bize çok çok ağır olur"

Eğer biz kaçak yapılaşmayla devam edersek deprem faturası bize çok çok ağır olur. Bugün Japonya'da bakıyorsunuz 8,5-9 şiddetinde depremler oluyor ama önemli bir sorun oluşmuyor. Depreme karşı alınan tedbirlerle orada depremlerde ağır faturalar ortaya çıkmıyor. Bizde de bakıyorsunuz kullanılan malzemelerde hassasiyet gösterilmiyor. 3 kat olması gereken yer 10 kat olursa 8 kat olursa bu bedel ağır olarak gelir. Zemin etütlerinde kullandığımız malzemeye varıncaya kadar her türlü hassasiyete dikkat edilmeli. TOKİ bu hassasiyetlere dikkat ediyor. Biz TOKİ'yi para kazandırsın diye kurmadık. Şehirleşmede güzelliği, emniyeti yakalıyalım diye kurduk. Bizim kentsel dönüşüm dediğimiz olay bu. Vatandaşın bize yardımcı olması lazım.

"Benim anketlere güvenim kalmadı"

Benim anketlere güvenim kalmadı. Geçtiğimiz seçimlerde yaşadık. Bir tanesi yakın tutturuyor. Çoğu açık ara kaybettiler.

"Ayırt etmedik, hizmet götürdük"

Bizim bakmamız gerekn şu: Ankara'da tecrübe ve dürüstlük önem arz ediyor. Mehmet Özhaseki 5 dönem Kayseri'de belediye başkanlığı yapmış arkadaşımız. Özhaseki bambaşka bir Kayseri inşa etti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na getirdik. O çukurların açıldığı Güney Doğu'daki yerlerde bu Özhaseki bey çok iyi şeyler yaptı. Dicle nehrinin kenarında piknik alanları muhteşem. Kurşunlu Camii'nin olduğu bölge bambaşka oldu oralar. Güney Doğu'da çok ciddi konut yapımı oldu. Ayırt etmedik, hizmet götürdük. Van'a yaptığımız yatırım 25 milyara ulaştı.

"Teröre destek veren belediyelere kayyumlar atanabilir"

Milletin parasını teröre harcatmayız. Teröre destek veren belediyelere kayyumlar atanabilir. Biz oradaki halkı zulme mahküm edemeyiz. Kayyum atamalarında geç kaldık bile biz. Daha zamanlı bu atamaları yapsakydık Güney Doğu çok daha farklı bir konumda olurdu. Bu ülkeyi bölmek isteyenlerle yapılan ittifakı ne millet ne tarih affetmeyecek.

HDP'nin aday göstermemesi

Ankara'da CHP'nin adayı var diğerlerinin yok. İstanbul'da CHP'nin adayı var. HDP ve İyi Parti'nin adayı yok. Mersin'de, Adana'da aynı şekilde. Birinin olduğu yerde diğerinin adayı yok. Pensilvanya ve Kandil'in talimatları var. Kandil talimatlarında ne diyor? Güney Doğu'da kendi adayımızı göstereceğiz. Batı'da AK Parti'nin kazanmaması için diğer adayları destekleyeceğiz" diyor.

S&P'nin açıklamaları

Türkiye'ye karşı kasıtlı bir şekilde politik davranış söz konusu. Bu davranış tamamen siyasidir. Bizim S&P ile herhangi bir ilişkimiz kalmadığı için bu onları çıldırtıyor. Bankacılık sistemimiz sağlam bir şekilde yoluna devam etmekte, rakamlar da bunu açıkça ortaya koymaktadır.

"Otomotiv ihracatı 2018'de rekor kırdı"

Otomotiv ihracatı 2018'de yüzde 11 artışla 32 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı. Sektör Türkiye'nin toplam ihracatından en yüksek paya sahip oldu. İç pazarı tekrar hareketlendirmek için BDDK'nın kredi kartlarında bir açıklaması oldu. Fiyatı 120 bin TL'ye kadar olan taşıt alımında kullandırılacak kredilerde vadeyi 60 aya kadar yükselecek.

Erdoğan-Trump görüşmesi

Sayın Trump'la Suriye konusunda olumlu bir görüşme yaptık diyebilirim. Suriye özellikle öne çıktı. İkili ilişkilerde de ihracat hedefi ve Patriotlar meselesini görüştük. Patriotlarla ilgili sizin döneminizin getirdiği bir neticedir bu dedik. Sayın Obama kongrede bu işi halledebilseydi bugünkü duruma gelmeyecektik. Kendisi de bu konuda bana hak verdi çok haklısınız dedi. Sayın Trump'la olumlu bir ilişkiye bu noktada sahibiz. Kendisinin bir daveti oldu. Ben de kendisini buraya davet ettim. Bu denli ilişkilerde de bir sıcaklık söz konusu.

"Rusya ile olan ilişkilerimizdeki yoğunluk da devam ediyor"

Rusya ile olan ilişkilerimizdeki yoğunluk da devam ediyor. Uluslararası ilişkilerdeki samimiyet ayrı bir zenginlik kazanıyor. Aramızdaki kullanılan dili dahi yumuşatabiliyor. Bu görüşmeler ne kadar sık olursa o kadar iyi. Belirlediğimiz isimler de bu noktada önem arz ediyor. Anında görüşmelerle netice kolaylaşıyor.

"31 Mart'tan sonra ABD'ye gidebilirim veya Trump gelebilir"

1-2 hafta içerisinde ABD elçisi Türkiye'ye gelecek. 31 Mart'tan sonra belki benim bir Washington'a ziyaret yapma durumum olabilir belki kendisinin bir ziyareti olabilir.

"Güvenli bölge kontrolümüzde olmalı"

Güvenli bölge konusunda Trump'la belli bir noktaya taşıdık. Bizim stratejik anlayışımızın dışında bir yere taşınırsa bunu kabul etmemiz mümkün değil. Bizim sınırımızda bir güvenli bölge olacaksa bizim kontrolümüzde olmalı. Çünkü burası benim sınırım. Göçmenlerden korkan Avrupa'nın Suriye'de varlık göstermesini istemiyoruz. Adana Mütabakatı Suriye'deki varlığımızı meşru kılıyor.

ABD'nin terör örgütü YGP/PKK'ya desteği

ABD'den 23 bin tır civarında tır ve kamyon Suriye'nin kuzeyine mühimmat araç gereç bir çok silah getirmiş olmasının izahı ne olacak, bunu bize nasıl izah edecekler? Bu nereye gidiyor? PKK'nın yan kuruluşları olan YPG-PYD'ye gidiyor. Sürekli bu takviye devam ediyor. Biz kendilerine sorduğumuzda "Bunların seri numaraları bizde var, bunları alacağız" dediler. Aynı şey Irak'ta oldu şimdi Suriye'de oluyor. Bu silahlar satılıyor satılmaya da devam edecek. Bundan sonraki süreçte ne olur o ayrı bir konu. Bu bölgede DEAŞ artık bitiyor. Stratejik müttefik olarak burada biz dayanışmamızı sürdürelim ki askerinizi çektikten sonra doğacak boşluğa YPG/PKK teröristleri girmesin. Yüzde 90 Münbiç halkı Arap'tır ama burayı şimdi teröristler işgal etmiş durumda. Obama bize söz vermişti ama durum ortada. Şimdi hala aynı şeyi söylüyorlar. Münbiç boşaldı boşalacak diyorlar. Münbiç yol haritası süratle tamamlanmalıdır. Bölgenin terör örgütünden temizlenmesi Türkiye için bir güvenlik meselesi haline gelmiştir. Belli bir süre bekleriz, olmadı bir gece ansızın gelebiliriz.

"İdlib hayati bir yer"

İdlib hayati bir yer. 300 bin kişi gelebilir. Burada süküneti sağlamaya devam etmek istiyoruz. Terörün her türlüsüne karşı olduğumuzu söylüyoruz. Rusya'yı rahatsız edecek konuma vardırmamak ve aynı şekilde de bizi rahatsız edecek bir konuma gelmemesi gerekiyor. Temennim odur ki herhangi bir yanlışlığa aramızdaki mütabakatı kurban etmeyelim.

FETÖ elebaşının iadesi

Şu an itibarıyla bize net ulaşan bir şey yok. elimize geçen her türlü belgeyi ABD'ye ulaştırıyoruz. Sürecin takipçisiyiz. Yurt dışındaki FETÖ'cüleri toplama noktasında da temaslarımız sürüyor.

Avrupa AB'den büyüktür

Her şeyden önce Avrupa Parlamentosu'nun almış olduğu kararın (müzakerelerin askıya alınması) herhangi bir kıymeti harbiyesi yoktur. AB büyük bir kriz içerisinde. Bunun ilk adımı Brexit idi. Bunu başka ülkeler de takip edecek gibi. Demek bir yerde boşluk var. AB kurumları AB'nin içinde bulunduğu bu krizden etkileniyor. AB'nin Avrupa'ya bile faydası yok. Avrupa AB'den büyüktür. Bize 82 milyon nüfusunuz var nüfüsunuz çok diyorlar. Ağızlarındaki baklayı bir türlü çıkarmıyorlar. Bunu bir zamanlar Fransa'nın Dışişleri Bakanından dinledim. "Siz müslümansınız sizi AB'ye almazlar" dedi.

Mülteciler konusunda 3+3 milyar avru vereceğiz sonra tekrarı olacak dedilker. Şu ana kadar bize verdikleri 1 milyar 750 milyar dolar. Bize hala plan proje diyorlar. Yahu biz yaptık gelin bakın diyorum hala plan proje diyorlar.

Kaşıkçı soruşturması

Bir devlet adalet üzre ayakta durur. Türkiye her zaman olduğu gibi adaleti savunmaya devam edecek. Çünkü adalet mülkün esasıdır. Buradaki mülk devletin ikamesi için ifade edilen bir anlamdır. Cemal Kaşıkçı cinayetini örtbas etmek mümkün değildir. Başta Suudi yetkililer olmak üzere herkese kasetleri dinlettik. Özellikle Kral Selman ile de görüştük. Aynı zamanda Veliaht Prensle de telefonda görüştük ama netice alamadık. 2 tane uçakla buraya gelen 15 kişinin içinde bunun katilleri. Ama burada ortak bir eylem var. Bu eylemin talimatını veren kim bunun ortaya çıkması lazım. Yerli iş birlikçi ile bunu yaptık dediler. Veliaht Prens de arka kapıdan çıktığını söylüyor. Nasıl bir iş ki Kaşıkçı nişanlısını almadan gidiyor. Bunlar dünyayı enayi zannediyorlar. İşin ileri boyutlarını kendileri çok daha iyi biliyor. 'Ben kesmeyi çok iyi bilirim' diyen bir ahlaksız, bir adi var orada. Meğer bu adli tıp mensubuymuş. Bakın gelişte kimi nereye gönderecekleri belli. Başlarındaki lider konumunda olan isimler belli. Bu isimler ortada olduğuna göre bunu şimdi Veliaht Prens bilmeyecek de kim bilecek? Sağa sola dolar petrol dağıtmakla bu iş çözülmez.

Yeni askerlik çalışması

(Yeni askerlik düzenlemesi ne zaman yürürlüğe girer) Yakın, yakın. Seçim sonrasına kalır.

Mısır'daki idamlar

Bizim Mısır'la münasebetlerimiz neden kesildi, niçin görüşmüyoruz, buraya bir bakmak lazım. Ben net konuşmayı severim. Dünyada darbecilere karşı olduğunu söyleyenler Sisi'ye karşı bir tavır koymadılar, onu kırmızı halılarla karşıladılar. Aynı şeyi 15 Temmuz'da bize yapacaklardı. 15 Temmuz darbe girişiminin arkasındaydı bu ülkeler. Mursi yüzde 52 oyla halkın oyuyla gelmişti ve şu anda Mursi arkadaşlarıyla cezaevinde. Batıcı ülkeler hala darbecileri desteklemekte kararlılıkla yollarına devam ediyorlar. Sisi göreve geldiğinden bu yana 42 kişiyi idam ettirdi. En son bu 9 genci idam ettiler. Bu yenilir yutulur bir lokma değil. Nerede batı, Batı'dan ses yok. Sisi dicekki yargı verdi kararı. Orada tamamen otoriter totaliter bir yapı var. Erdoğan neden Sisi ile görüşmüyor diyenlere cevap veriyorum. Ben Sisi ile görüşmem. İçerideki herkesi serbest bırakması lazım. Bırakmadan biz Sisi ile görüşmeyiz. Mısır halkı bizim canımız ciğerimizdir ama kendisi asla...

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