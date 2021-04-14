Haber Giriş: 14 Nisan 2021 Çarşamba 18:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
PKK operasyonunda eski HDP İlçe Başkanı gözaltına alındı
Kocaeli'nde düzenlenen PKK/KCK operasyonunda, eski HDP İlçe Başkanı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında, örgütle ilgisi bulunduğu ve örgüte üye olduğu ileri sürülen eski HDP Dilovası İlçe Başkanı K.O'yu gözaltına aldı.
Şüpheli, daha önce de örgüt propagandası yapmak suçundan tutuklandı ve 1 yıl cezaevinde kaldı.
K.O'nun jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: PKK/KCK Terör Örgütü Terörle Mücadele HDP
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