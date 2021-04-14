İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında, örgütle ilgisi bulunduğu ve örgüte üye olduğu ileri sürülen eski HDP Dilovası İlçe Başkanı K.O'yu gözaltına aldı.

Şüpheli, daha önce de örgüt propagandası yapmak suçundan tutuklandı ve 1 yıl cezaevinde kaldı.

K.O'nun jandarmadaki işlemleri sürüyor.