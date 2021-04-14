Eski başbakan ve TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Yıldırım Akbulut 86 yaşında hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan başsağlığı mesajı paylaştı.

Erdoğan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Eski Başbakan ve TBMM Başkanımız, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi, değerli devlet adamı Yıldırım Akbulut'un vefatı bizleri derinden üzdü.

Merhum Yıldırım Bey'e Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun."

Eski Başbakan ve TBMM Başkanımız, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi, değerli devlet adamı Yıldırım Akbulut'un vefatı bizleri derinden üzdü.



Merhum Yıldırım Bey'e Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun. pic.twitter.com/geQNkBzMLO — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 14, 2021

Kılıçdaroğlu: Akbulut'un vefatından dolayı derin üzüntü duydum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, merhum Yıldırım Akbulut için rahmet diledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Twitter hesabından yayımladığı mesajda, "Eski Başbakanlarımızdan, değerli siyaset ve devlet adamı Yıldırım Akbulut'un vefatından dolayı derin üzüntü duydum. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." dedi.