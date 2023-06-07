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TRT Haber 07.06.2023 09:47

Petrolde son 32 yılın en yüksek yurt içi üretimi aşıldı

Yeni petrol keşifleriyle birlikte son 32 yılın en yüksek yurt içi günlük üretim seviyesi aşıldı. Günlük üretim 70 bin 76 varil seviyesine ulaştı.

Petrolde son 32 yılın en yüksek yurt içi üretimi aşıldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), yeni keşiflerle birlikte son 32 yılın en yüksek yurt içi günlük üretim seviyesinin aşıldığını duyurdu.

2023 yıl sonunda günlük 90 bin varil petrol hedefine doğru adımlarla ilerlendiği belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yeni keşiflerimizle birlikte  70 bin 76 varil petrol eşdeğeriyle son 32 yılın en yüksek yurt içi günlük üretim seviyesini aştık. Enerjide Bağımsız Türkiye yolunda 90 bin vpe/g olan 2023 yıl sonu hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz."

 

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