Haber Giriş: 24 Ekim 2021 Pazar 10:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Pençe-Yıldırım'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğü belirtildi.
Bu kapsamda, Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.
Açıklamada, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonların devam edeceği vurgulandı.
Etiketler: Terörle Mücadele
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