Haber Giriş: 24 Ekim 2021 Pazar 00:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: MSB (Arşiv)]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari Çukurca sınırından sızan 2 teröristin SİHA, hava desteği ve kara operasyonuyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakan Soylu, operasyonu Twitter hesabı üzerinden duyurdu.
Soylu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Hakkari Yüksekova’ya yeni geldik, takip ettiğimiz haber de geldi. Çukurca sınırından sızan 2 terörist, Jandarma SİHA, yakın hava desteği ve ayrıca kara operasyonuyla ölü ele geçirildi.
Laftan anlamıyorlar. Gözü alıyorsa Karayılan gelsin, fare gibi saklanmasın. Onun da sırası geliyor."
Hakkari Yüksekova’ya yeni geldik, takip ettiğimiz haber de geldi:— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) October 23, 2021
Çukurca sınırından sızan 2 terörist;
J-SİHA, yakın hava desteği ve ayrıca kara operasyonuyla ölü ele geçirildi.
Laftan anlamıyorlar
Gözü alıyorsa Karayılan gelsin,
fare gibi saklanmasın.
Onun da sırası geliyor.
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