Bakan Soylu, operasyonu Twitter hesabı üzerinden duyurdu.

Soylu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Hakkari Yüksekova’ya yeni geldik, takip ettiğimiz haber de geldi. Çukurca sınırından sızan 2 terörist, Jandarma SİHA, yakın hava desteği ve ayrıca kara operasyonuyla ölü ele geçirildi.

Laftan anlamıyorlar. Gözü alıyorsa Karayılan gelsin, fare gibi saklanmasın. Onun da sırası geliyor."