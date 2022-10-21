Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma 16:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Pençe-Kilit'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz" sözleri yer aldı.
Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 21, 2022
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/WtppNqss3D
Etiketler: Pençe Operasyonları Terörle Mücadele
Son Haberler
- 17:06
- 16:58
- 16:55
- 17:00
- 17:05
Sıradaki Haber
HDP'li Semra Güzel hakim karşısına çıkacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz