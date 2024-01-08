Hafif Sağanak Yağışlı 8.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 08.01.2024 13:50

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, PKK ile mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceği vurgulandı.

Açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi" denildi.

Saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirilmişti.

Açıklamada, "Teröristler için hiçbir yer güvenli değil" ifadelerine yer verildi.

 



 

ETİKETLER
Pençe Operasyonları PKK/KCK PKK/YPG Terör Örgütü Terörle Mücadele
Sıradaki Haber
Bakan Uraloğlu: Yeni koridorlar üzerine çalışıyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:25
Kurbağa adamlar ve deniz polisleri, kaçakçılığa göz açtırmıyor
14:26
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor
14:23
TCMB Başkanı Erkan uluslararası yatırımcılarla buluşacak
14:09
Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 9 kişi yakalandı
14:08
Guardian'a göre İngiltere'nin İsrail aleyhindeki soykırım davasını desteklememesi "çifte standart"
14:06
Mersin'de müstakil evde yangın: 1 ölü
İlk vahyin geldiği Nur Dağı umrecilerin akınına uğruyor
İlk vahyin geldiği Nur Dağı umrecilerin akınına uğruyor
FOTO FOKUS
Kamyonetin yayalara çarpıp iş yerine girdiği anlar kamerada
Kamyonetin yayalara çarpıp iş yerine girdiği anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ