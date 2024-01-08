Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, PKK ile mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceği vurgulandı.
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 8, 2024
Her nerede olursa olsun terör örgütü PKK ile mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!… pic.twitter.com/KhaY6h1GQH
Açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi" denildi.
Saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi
Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirilmişti.
Açıklamada, "Teröristler için hiçbir yer güvenli değil" ifadelerine yer verildi.
Teröristler için hiçbir yer güvenli değil!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 8, 2024
Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/bEPwCEmwhS