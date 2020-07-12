Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlere darbe vurmaya devam ediyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, operasyon bölgesindeki çatışmada yaralanan ve hemen hastaneye kaldırılan askerin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştüğü belirtildi.

Çatışmada bölücü terör örgütü mensubu 3 teröristin de etkisiz hale getirildiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."