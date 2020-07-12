Haber Giriş: Kaynak: AA
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini, yaralanan 1 askerin de şehit olduğunu açıkladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlere darbe vurmaya devam ediyor.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, operasyon bölgesindeki çatışmada yaralanan ve hemen hastaneye kaldırılan askerin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştüğü belirtildi.
Çatışmada bölücü terör örgütü mensubu 3 teröristin de etkisiz hale getirildiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."
Etiketler: son dakika Pençe-Kaplan Operasyonu Terör örgütü PKKSon Güncelleme: 12 Temmuz 2020 Pazar 22:45
Son Haberler
- 23:00
- 23:06
- 22:29
- 22:06
- 21:56
Sıradaki Haber
Bakan Koca: Yeni vaka sayılarını tedbirlerle düşürelim
Yükleniyor lütfen bekleyiniz