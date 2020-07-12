Sağlık Bakanı Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu sosyal medya hesabından paylaştı.

Türkiye'de son 24 saatte, 45 bin 232 Covid-19 testi yapıldı. 1012 yeni vaka tespit edildi, 19 kişi yaşamını yitirdi. Bugün 1298 kişi yeni tip koronavirüsü yendi.

Böylece Türkiye'de 3 milyon 975 bin 455 test uygulandı. Toplam vaka sayısı 212 bin 993'e yükseldi. iyileşenlerin sayısı ise 194 bin 515'e çıktı. 5 bin 363 kişi vefat etti.

SON 3 GÜNDE ortalama entübe hasta sayısı en yüksek 5 il: İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Bursa. Ortalama yoğun bakım hasta sayısı en yüksek 5 il: İstanbul, Şanlıurfa, Ankara, Gaziantep ve Konya. Beklediğimiz sonuçlar için tedbirlere daha fazla uyalım. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/5PfpJkaceJ — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 12, 2020

Yoğun bakım ve entübe hasta sayısının yüksek olduğu 5 il

Sağlık Bakanı Koca, son 3 gün ortalama entübe hasta sayısının en yüksek olduğu 5 ili; İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Bursa olarak açıkladı.

Ortalama yoğun bakım hasta sayısı en yüksek 5 il ise İstanbul, Şanlıurfa, Ankara, Gaziantep ve Konya.

Bakan Koca, "Beklediğimiz sonuçlar için tedbirlere daha fazla uyalım" dedi.