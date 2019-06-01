Irak’ın kuzeyi Hakurk bölgesinde 27 Mayıs 2019'da başlayan Pençe Harekatı tüm hızıyla sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, devam eden harekatta 3 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Böylece harekatta etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 22'ye çıktı.

Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Harekat kapsamında Hakurk bölgesinde girilen teröristlere ait sığınak ve mağaralarda 12 kutu (yaklaşık 2000) Doçka mühimmatı, 15 adet anti-tank roketi ve başlıkları, 15 adet roket sevk fişeği, 7 kutu (2800 adet) AK-47 mühimmatı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Pençe Harekâtı kapsamında Hakurk bölgesinde girilen teröristlere ait sığınak ve mağaralarda çok miktarda ağır ve hafif silah mühimmatı ile yaşam malzemeleri ele geçirildi.https://t.co/TRaEy9OtPi#MSB #TSK #PençeHarekatı pic.twitter.com/BvW8mh9V6d — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 1, 2019

Bölgede operasyonlar kararlılıkla sürüyor.

Kaynak: TRT Haber